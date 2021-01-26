Путин примет участие в праздновании 90-летнего юбилея Ельцина

90 лет со дня рождения Ельцина исполнится 1 февраля. Сегодня журналисты спросили Пескова, намерен ли Путин принять участие в памятных мероприятиях по данному случаю. Он ответил, что соответствующие мероприятия планируются. Официальный представитель Кремля не смог ответить на вопрос, поучаствуют ли в них вместе с Путиным члены семьи Ельцина.

В августе, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что понимает, почему Ельцин выбрал своим преемником именно Путина, но не будет об этом говорить, потому что не хочет влезать в отношения между Путиным и Ельциным.

При этом он рассказал, что Ельцин очень часто сокрушался и жалел о том, что выбрал преемником именно Путина. Лукашенко связал это с тем, что Ельцин был властолюбивым человеком, а Путин — «тоже не подарок». Ельцин рассчитывал, что Путин будет советоваться с ним во всем, а тот не стал.