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Москва

Стали известны планы Путина на юбилей Ельцина 

Артём Кульша 1 час назад
Путин примет участие в праздновании 90-летнего юбилея Ельцина
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях по случаю 90-летия со дня рождения своего предшественника Бориса Ельцина. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
90 лет со дня рождения Ельцина исполнится 1 февраля. Сегодня журналисты спросили Пескова, намерен ли Путин принять участие в памятных мероприятиях по данному случаю. Он ответил, что соответствующие мероприятия планируются. Официальный представитель Кремля не смог ответить на вопрос, поучаствуют ли в них вместе с Путиным члены семьи Ельцина.
В августе, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что понимает, почему Ельцин выбрал своим преемником именно Путина, но не будет об этом говорить, потому что не хочет влезать в отношения между Путиным и Ельциным.
При этом он рассказал, что Ельцин очень часто сокрушался и жалел о том, что выбрал преемником именно Путина. Лукашенко связал это с тем, что Ельцин был властолюбивым человеком, а Путин — «тоже не подарок». Ельцин рассчитывал, что Путин будет советоваться с ним во всем, а тот не стал.
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Политика , Дмитрий Песков , Борис Ельцин , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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