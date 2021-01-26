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Москва

Путин примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею Ельцина 

РИА Новости 1 час назад
Путин примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею Ельцина
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в мемориальных мероприятиях к 90-летию со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Первого февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина.

"Планируется, мы вам сообщим. Безусловно, мемориальные мероприятия планируются, сообщим своевременно", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, планируются ли какие-то мероприятия к 90-летию со дня рождения Ельцина.

Он не уточнил, будут ли принимать участие в мероприятии члены семьи Ельцина.

"Я могу сказать за президента России — он примет участие в мемориальном мероприятии", — добавил Песков.

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Политика , Дмитрий Песков , Борис Ельцин , Владимир Путин
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