Госдума ввела удостоверения для лиц без гражданства 

«Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается лицу без гражданства на десять лет», — говорится в тексте. Лицо без гражданства должно будет не позднее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия удостоверения обратиться в органы МВД за его заменой. Законопроектом уточняется, что такое удостоверение будет аннулировано в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Данное лицо в таком случае должно будет покинуть страну в течение 15 дней. При этом при аннулировании удостоверения лицу выдается справка для следования в посольство принимающего его государства.