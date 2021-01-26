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Госдума ввела удостоверения для лиц без гражданства 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Госдума ввела удостоверения для лиц без гражданства
Фото: РИА Новости
Госдума на заседании во вторник приняла во втором — основном — чтении законопроект о введении временных удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства, находящихся на территории России.
Закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» дополняется нормой о временном удостоверении личности лица без гражданства. Под ним подразумевается «документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания на территории РФ». «Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации не может быть выдано в форме электронного документа», — передает ТАСС текст законопроекта.
Поправками ко второму чтению уточняется, что такое удостоверение выдается лицам без признаваемых в России документов, подтверждающих их личность, и в случае «отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство», или же в случае его выдворения из России. Заявление о выдаче удостоверения подается в территориальный орган МВД России, выдача происходит в течение 10 рабочих дней. Обладатели таких удостоверений смогут работать в стране без оформления разрешительных документов.

«Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается лицу без гражданства на десять лет», — говорится в тексте. Лицо без гражданства должно будет не позднее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия удостоверения обратиться в органы МВД за его заменой. Законопроектом уточняется, что такое удостоверение будет аннулировано в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Данное лицо в таком случае должно будет покинуть страну в течение 15 дней. При этом при аннулировании удостоверения лицу выдается справка для следования в посольство принимающего его государства.

На данный момент законодательством предусмотрена специальная процедура установления личности иностранного гражданина или лица без гражданства, у которого при этом нет удостоверения личности. В то же время законами не предусмотрен документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выдаваемый после установления его личности в соответствии с принятыми нормами.
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Политика , Госдума , МВД , ИТАР-ТАСС
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