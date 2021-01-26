В Кремле заявили, что водитель лишился глаза из-за участников акций протеста

Участие в незаконных акциях представляет опасность, и детям нужно это объяснить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он привел в пример водителя машины, который лишился глаза результате нападения протестующих, пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», участники незаконных акций в центре Москвы и Петербурга, которые прошли 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, дрались с ОМОНом; избили сотрудника ДПС, а также гражданина, не согласного с позицией манифестантов. Также в Москве протестующие разгромили служебный автомобиль силовиков и травмировали водителя.
По мнению Пескова, детям нужно объяснить, насколько может быть опасно участие в подобных акциях.
«Мы видели достаточно большое количество провокаторов из среды так называемых «несогласных». Многие почувствовали их прямое воздействие физическое, и многие из правоохранителей почувствовали», — пояснил представитель Кремля.
Он привел в пример водителя, который лишился глаза в результате нападения на автомобиль.
«В этом вся опасность», — подчеркнул он.
Песков также назвал беспрецедентным уровень насилия со стороны участников несанкционированных акций протеста, которые прошли 23 января, пишет ТАСС.
«Крайняя напряженность ситуации в определенных городах была спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих акций, здесь не может быть и не должно быть ни сомнений, ни вопросов ни у кого», — отметил он.