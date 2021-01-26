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Жириновский призвал россиян не ездить в Турцию 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Жириновский призвал россиян не ездить в Турцию
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после нападения неизвестного на россиян в Стамбуле призвал россиян не ездить в Турцию.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на трех граждан России — мужчину и двух женщин, которые получили ранения. Он задержан. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, они были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

"Не надо ездить в Турцию, самая коварная страна", — сказал Жириновский, комментируя ситуацию.

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Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР , РИА Новости , Стамбул , Турция
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