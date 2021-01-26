Путин в Давосе расскажет о переменах в эпоху пандемии

"Темы Давоса хорошо известны: новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы, поэтому именно это. Обещает быть таким достаточно объемным и очень интересным это выступление. Конечно, я сейчас не буду анонсировать какие-то основные моменты. В целом, наверное, как мир меняется в эпоху пандемии", — рассказал Песков, отвечая на вопрос о теме выступления Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.