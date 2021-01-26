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Москва

Путин в Давосе расскажет о том, как меняется мир в эпоху пандемии 

РИА Новости 21 минуту назад
Путин в Давосе расскажет о переменах в эпоху пандемии
Фото: ТАСС
Выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет о том, как мир меняется в эпоху пандемии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Темы Давоса хорошо известны: новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы, поэтому именно это. Обещает быть таким достаточно объемным и очень интересным это выступление. Конечно, я сейчас не буду анонсировать какие-то основные моменты. В целом, наверное, как мир меняется в эпоху пандемии", — рассказал Песков, отвечая на вопрос о теме выступления Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Песков добавил, что выступление президента ориентировочно пройдет в 14.00 по московскому времени.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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