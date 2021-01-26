ЦИК в апреле проведет тренировку системы онлайн-голосования 

Системная тренировка дистанционного электронного голосования пройдет в России в апреле 2021 года. Об этом сообщил Telegram-канал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, где приводятся слова председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой.
«В апреле 2021 года мы действительно проведем системную тренировку дистанционного электронного голосования. В прошлом году в ходе тренировки голосующим предлагалось выбрать из перечня главную достопримечательность региона. Думаю, что и в этот раз мы пойдем по этому пути», — сказала Памфилова.
Она отметила, что никаких провокационных вопросов не будет. «Тем более такой, как болезненная для значительной части нашего общества тема выноса тела Ленина из Мавзолея», — подчеркнула председатель ЦИК.
Как сообщила газета «Известия», в мае 2020 года фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму поправку о возможности дистанционного голосования на выборах.