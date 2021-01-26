ЦИК в апреле проведет тренировку системы онлайн-голосования 

«В апреле 2021 года мы действительно проведем системную тренировку дистанционного электронного голосования. В прошлом году в ходе тренировки голосующим предлагалось выбрать из перечня главную достопримечательность региона. Думаю, что и в этот раз мы пойдем по этому пути», — сказала Памфилова.