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Дмитрий Карасев стал главой Норильска 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Дмитрий Карасев стал главой Норильска
Фото: официальный сайт Норильска
Депутаты горсовета Норильска практически единогласно из числа присутствующих на сессии выбрали главой города председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрия Карасева, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.
Сессия горсовета состоялась во вторник. Присутствовали 32 из 34 депутатов. Для избрания необходимо получить не менее 18 голосов депутатов.
Ранее сообщалось, что комиссия после рассмотрения и обсуждения программ, представленных на конкурс, отобрала шесть из 12 кандидатов на пост главы Норильска: председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев; исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев; заместитель директора заполярного филиала "Норникеля" по развитию активов Сергей Ткаченко; начальник правового управления администрации Норильска Алексей Ситников; первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов; глава Туруханского района Олег Шереметьев.

"Тридцать один из 32 голосов за Карасева", — сказала собеседница агентства.

Ринат Ахметчин 20 июля прошлого года сообщил о своей отставке с поста мэра Норильска на фоне экологической катастрофы, возникшей из-за разлива топлива с ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель"). Позднее он пояснил свое решение недоверием со стороны краевых властей. Горсовет Норильска 28 июля принял его отставку и назначил Николая Тимофеева исполняющим обязанности главы города.
В конце октября конкурс по отбору кандидатур на должность главы Норильска признали несостоявшимся, семь кандидатов из восьми отозвали свои заявления, поданные в конкурсную комиссию. Поводом послужило обращение одного из претендентов отказаться от участия в конкурсе.
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Политика , Алексей Ситников , Дмитрий Карасев , Николай Тимофеев , Сергей Ткаченко , Владислав Логинов , Норникель , РИА Новости , Красноярский Край , Норильск
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