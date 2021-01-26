Дмитрий Карасев стал главой Норильска 

Депутаты горсовета Норильска практически единогласно из числа присутствующих на сессии выбрали главой города председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрия Карасева , сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.

Сессия горсовета состоялась во вторник. Присутствовали 32 из 34 депутатов. Для избрания необходимо получить не менее 18 голосов депутатов.

"Тридцать один из 32 голосов за Карасева", — сказала собеседница агентства.

Ринат Ахметчин 20 июля прошлого года сообщил о своей отставке с поста мэра Норильска на фоне экологической катастрофы, возникшей из-за разлива топлива с ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель"). Позднее он пояснил свое решение недоверием со стороны краевых властей. Горсовет Норильска 28 июля принял его отставку и назначил Николая Тимофеева исполняющим обязанности главы города.

В конце октября конкурс по отбору кандидатур на должность главы Норильска признали несостоявшимся, семь кандидатов из восьми отозвали свои заявления, поданные в конкурсную комиссию. Поводом послужило обращение одного из претендентов отказаться от участия в конкурсе.