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Москва

Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько 

Артём Кульша 1 час назад
Политик Сергей Приходько скончался. Об этом сообщает «Коммерсант».
Собеседники, близкие к семье Приходько, рассказали изданию, что тот умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Других подробностей они не привели.
Приходько, как сообщал «Рамблер», в разное время занимал должности первого заместителя руководителя аппарата правительства России, руководителя аппарата правительства, помощника президента РФ, начальника управления главы государства по внешней политике, заместителя руководителя администрации президента.
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В июле политик и дипломат Валентин Власов скончался в возрасте 73 лет в Москве в результате продолжительной болезни. В разное время он был мэром Архангельска, исполняющим обязанности губернатора Архангельской области, и.о. главы Карачаево-Черкессии, заместителем председателя Центральной избирательной комиссии России, послом России на Мальте и послом России в Киргизии.
В июне в возрасте 62 лет умер экс-советник губернатора Московской области, бывший член Совета Федерации России, председатель коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и президент общественного фонда «Правовое государство» Евгений Тарло.
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Политика , Видео , Евгений Тарло , Сергей Приходько , Ларри Кинг , Администрация Президента РФ , Совет Федерации , Правительство РФ , Центризбирком России
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