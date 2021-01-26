Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько 

Собеседники, близкие к семье Приходько, рассказали изданию, что тот умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Других подробностей они не привели.

Приходько, как сообщал «Рамблер», в разное время занимал должности первого заместителя руководителя аппарата правительства России , руководителя аппарата правительства, помощника президента РФ, начальника управления главы государства по внешней политике, заместителя руководителя администрации президента