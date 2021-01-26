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Песков: Путин постоянно контролирует вопрос регулирования цен 

Газета.Ru и ещё 11 26 января 2021
Песков: Путин постоянно контролирует вопрос регулирования цен
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин постоянно держит на контроле вопрос регулирования цен в стране.
По его словам, главное — выполнение поручения президента и удерживание цен под контролем, именно этим сейчас занимается правительство.
Представитель Кремля также пояснил, что кабмин ведет работу с крупными сетями ритейлеров и добавил, что администрировать цены в небольших магазинах трудно, поэтому где-то они могут быть выше положенного.

"Правительство тоже работает с тем, чтобы это не происходило", — произнес Песков.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.
Это произошло после того, как президент России Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, при которой гражданам страны не хватает средств на базовые продукты.
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Комментарии 2
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Минпромторг , Минсельхоз
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