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Москва

В Госдуме предложили поместить портрет Путина на пятитысячную купюру 

Говорит Москва и ещё 3 50 минут назад
В Госдуме предложили поместить портрет Путина на купюру
Фото: РИА Новости
С таким предложением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выступил депутат Сергей Калашников.
Комментируя инициативу Минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен, он подчеркнул, что подобные предложения говорят о попытке скрыть более актуальные политические проблемы.

«Изображение на государственных купюрах— это всегда определённый символ государственной политики в данный момент. Поэтому я считаю, что возможно всё, но вопрос в актуальности. Вот размещение рабов на купюрах, это, с одной стороны, увеличивает напряжение в обществе. Потому что выносит проблему рабства в Америке, скажем так, в первый ряд политических сегодняшних проблем. Рабством прикрывают совершенно другие политические проблемы, существующие в США. На сегодняшний день мы не знаем, что будет завтра. Я не считаю возможным кроме изображения городов помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры [изображение — прим. ГМ] Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично».

Россию накрыло валом пятитысячных купюр
Новый дизайн банкноты с изображением сторонницы отмены рабства в США Гарриет Табмен предлагала ещё администрация Барака Обамы. При Дональде Трампе инициативу отложили. Теперь решение о замене портрета на купюре рассмотрит новый президент Джозеф Байден. Сейчас на 20-долларовой банкноте изображён седьмой президент США Эндрю Джексон.
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Комментарии 379
Политика , Джозеф Байден , Гарриет Табмен , Сергей Калашников , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эндрю Джексон , Казначейство США , Госдума , Администрация США , Радиостанция "Говорит Москва" , США
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