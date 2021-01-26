В Госдуме предложили поместить портрет Путина на купюру

«Изображение на государственных купюрах— это всегда определённый символ государственной политики в данный момент. Поэтому я считаю, что возможно всё, но вопрос в актуальности. Вот размещение рабов на купюрах, это, с одной стороны, увеличивает напряжение в обществе. Потому что выносит проблему рабства в Америке, скажем так, в первый ряд политических сегодняшних проблем. Рабством прикрывают совершенно другие политические проблемы, существующие в США. На сегодняшний день мы не знаем, что будет завтра. Я не считаю возможным кроме изображения городов помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры [изображение — прим. ГМ] Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично».