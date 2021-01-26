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Госдума рассмотрит законопроект о «гаражной амнистии» и штрафы за пропаганду закиси азота 

ТАСС 14 минут назад
Госдума рассмотрит законопроект о «гаражной амнистии»
Фото: РИА Новости
Госдума на заседании во вторник рассмотрит законопроекты о "гаражной амнистии", которая позволит гражданам получить во владение землю под гаражами, а также о штрафах за незаконную рекламу закиси азота и о выплате больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования.
Законопроект о "гаражной амнистии" был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 16 декабря прошлого года главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Госдума рассмотрит его в первом чтении.
Законопроектом предусмотрен механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Документом определен перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.
Кроме того, запланировано второе чтение законопроекта о введении административных штрафов за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота). Пропаганда или незаконная реклама данного газа повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Законопроект позволяет в административном порядке приостановить деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на срок до 30 суток.
Парламентарии также рассмотрят в первом чтении правительственный законопроект о выплате больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя, начиная с 2022 года. На повестке нижней палаты также значится инициатива единороссов о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности. Кроме того, документ обязывает Пенсионный фонд раз в три года информировать людей о предполагаемом размере пенсии с 45 лет. Депутаты обсудят его в первом чтении.
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Комментарии
Политика , Андрей Турчак , Павел Крашенинников , Фонд социального страхования РФ , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы , Москва
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