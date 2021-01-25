Путин поддержал создание специализированного учебно-научного центра при УГНТУ 

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу медалиста олимпиады «Я — профессионал», студента Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Тимура Маннанова по созданию при университете специализированного учебно-научного центра (СУНЦ).

«Я — профессионал» — один из флагманских проектов платформы « Россия — страна возможностей», реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Тимур Маннанов — студент 3-го курса УГНТУ по специальности «Газохимия» и медалист второго и третьего сезонов олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Физическая химия и катализ».

Во время видеоконференции с Владимиром Путиным, посвященной Дню студенчества, Тимур Маннанов предложил создавать специализированные учебно-научные центры на базе прикладных университетов, в частности, СУНЦ химико-технологической направленности на базе УГНТУ. Он отметил, что СУНЦ — интернат для одаренных школьников при вузе — помог бы системно готовить школьников к олимпиадам и конкурсам.

Президент положительно оценил инициативу и пообещал поручить своей администрации проработать этот вопрос с руководителями УГНТУ и Минобрнауки

При этом Путин отметил, что создание интерната может осложняться тем, что школьникам бывает непросто уехать от семьи. В качества примера президент привел центр «Сириус».

«Мы стараемся там, где это возможно, оставить талантливых детей в местах их проживания, не отрывать их от семей. Там, где для талантливого, перспективного ребенка невозможно создать необходимых условий, чтобы дать ему качественную или высококачественную подготовку, только тогда и только сейчас начинается процесс создания интерната при "Сириусе"», — сказал он.

Позже Тимур пояснил, что, являясь выпускником центра «Сириус» и наставником проекта «Сириус. Лето», он совместно с другими студентами помогает башкирским школьникам готовиться к олимпиадам и поступлению в вузы, рассказывает о государственных социальных лифтах для молодежи.

Маннанов отметил, что системная работа со школьниками затруднена из-за того, что ребята проживают в разных городах региона, поэтому собирать их вместе на регулярной основе проблематично. В то же время СУНЦ при Уфимском государственном нефтяном техническом университете мог бы стать центром притяжения талантливых школьников.