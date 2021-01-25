Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Путин поддержал создание специализированного учебно-научного центра при УГНТУ 

Елена Прошина 40 минут назад
Путин поддержал создание специализированного учебно-научного центра при УГНТУ
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу медалиста олимпиады «Я — профессионал», студента Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Тимура Маннанова по созданию при университете специализированного учебно-научного центра (СУНЦ).
«Я — профессионал» — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей», реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Тимур Маннанов — студент 3-го курса УГНТУ по специальности «Газохимия» и медалист второго и третьего сезонов олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Физическая химия и катализ».
Во время видеоконференции с Владимиром Путиным, посвященной Дню студенчества, Тимур Маннанов предложил создавать специализированные учебно-научные центры на базе прикладных университетов, в частности, СУНЦ химико-технологической направленности на базе УГНТУ. Он отметил, что СУНЦ — интернат для одаренных школьников при вузе — помог бы системно готовить школьников к олимпиадам и конкурсам.
Президент положительно оценил инициативу и пообещал поручить своей администрации проработать этот вопрос с руководителями УГНТУ и Минобрнауки.
При этом Путин отметил, что создание интерната может осложняться тем, что школьникам бывает непросто уехать от семьи. В качества примера президент привел центр «Сириус».

«Мы стараемся там, где это возможно, оставить талантливых детей в местах их проживания, не отрывать их от семей. Там, где для талантливого, перспективного ребенка невозможно создать необходимых условий, чтобы дать ему качественную или высококачественную подготовку, только тогда и только сейчас начинается процесс создания интерната при "Сириусе"», — сказал он.

Позже Тимур пояснил, что, являясь выпускником центра «Сириус» и наставником проекта «Сириус. Лето», он совместно с другими студентами помогает башкирским школьникам готовиться к олимпиадам и поступлению в вузы, рассказывает о государственных социальных лифтах для молодежи.
Маннанов отметил, что системная работа со школьниками затруднена из-за того, что ребята проживают в разных городах региона, поэтому собирать их вместе на регулярной основе проблематично. В то же время СУНЦ при Уфимском государственном нефтяном техническом университете мог бы стать центром притяжения талантливых школьников.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Комментарии
Политика , Владимир Путин , Минобрнауки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
00:27
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
Шоу-бизнес
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
00:55
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
Происшествия
Водитель в Петербурге снес знак и попал на видео
00:18
Водитель в Петербурге снес знак и попал на видео
Происшествия
Очевидец сняла на видео эвакуацию с канатной дороги в Красной Поляне
00:37
Очевидец сняла на видео эвакуацию с канатной дороги в Красной Поляне
Происшествия
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
00:24
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
Происшествия
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
00:49
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
Происшествия
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
00:49
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
Происшествия
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
00:19
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
Общество
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
00:28
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть