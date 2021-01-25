Путин поручил запретить отождествлять СССР с нацистской Германией

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме подготовить законопроект о запрете публичного сравнивания действий Советского Союза и нацистской Германии во Второй Мировой войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин выступил с этой инициативой по итогам заседания Совета по культуре и искусству, которое состоялось в октябре 2020 года. Тогда глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила запретить публикации, в которых сравниваются действия советских и немецких солдат во время войны.

Поправки предлагается внести в существующий закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». ТАСС уточняет, что речь идет о запрете публично сравнивать решения руководства СССР с позицией нацистской Германии и ее союзников.

В июне 2020 года Путин опубликовал статью в американском журнале National Interest, в которой он говорил о пакте Молотова-Риббентропа и в целом о причинах Второй Мировой. В частности, он утверждал, что в 1939 году Советский Союз захватил восточные районы Польши (запад нынешних Беларуси и Украины), чтобы не дать Германии оккупировать всю страну и выйти к границам СССР.

Президент также настаивает, что Литва, Латвия и Эстония вошли в состав СССР в соответствии с международным правом, сохранив свои органы власти.

Путин также напомнил, что материалы о секретных британо-германских переговорах до сих пор засекречены, а кроме того в 1938 году Франция и Великобритания согласились на присоединение Австрии к Германии и вторжение Рейха в Чехословакию.

Президент также напомнил о резолюции Европарламента , который возложил ответственность за начало Второй мировой войны на Германию и СССР. По мнению Путина, такие взгляды разрушают послевоенное мироустройство мира и являются издевательством над памятью павших в борьбе с фашизмом.

После выхода статьи Путина власти Латвии и Эстонии напомнили о своей позиции по поводу включения в состав СССР. Они заявили, что балтийские страны «были оккупированы и аннексированы противоправно, с применением угроз и военных провокаций».

Польша также считает, что Советский Союз помог Гитлеру захватить Европу и поэтому вправе требовать от России репараций как от правопреемника СССР.