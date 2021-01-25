Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Путин поручил Госдуме запретить сравнивать СССР с Третьим рейхом 

RTVI и ещё 4 35 минут назад
Путин поручил запретить отождествлять СССР с нацистской Германией
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин поручил Госдуме подготовить законопроект о запрете публичного сравнивания действий Советского Союза и нацистской Германии во Второй Мировой войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин выступил с этой инициативой по итогам заседания Совета по культуре и искусству, которое состоялось в октябре 2020 года. Тогда глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила запретить публикации, в которых сравниваются действия советских и немецких солдат во время войны.
Поправки предлагается внести в существующий закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». ТАСС уточняет, что речь идет о запрете публично сравнивать решения руководства СССР с позицией нацистской Германии и ее союзников.
Путин вспомнил времена дефицита в СССР
В июне 2020 года Путин опубликовал статью в американском журнале National Interest, в которой он говорил о пакте Молотова-Риббентропа и в целом о причинах Второй Мировой. В частности, он утверждал, что в 1939 году Советский Союз захватил восточные районы Польши (запад нынешних Беларуси и Украины), чтобы не дать Германии оккупировать всю страну и выйти к границам СССР.
Президент также настаивает, что Литва, Латвия и Эстония вошли в состав СССР в соответствии с международным правом, сохранив свои органы власти.
Путин также напомнил, что материалы о секретных британо-германских переговорах до сих пор засекречены, а кроме того в 1938 году Франция и Великобритания согласились на присоединение Австрии к Германии и вторжение Рейха в Чехословакию.
Президент также напомнил о резолюции Европарламента, который возложил ответственность за начало Второй мировой войны на Германию и СССР. По мнению Путина, такие взгляды разрушают послевоенное мироустройство мира и являются издевательством над памятью павших в борьбе с фашизмом.
После выхода статьи Путина власти Латвии и Эстонии напомнили о своей позиции по поводу включения в состав СССР. Они заявили, что балтийские страны «были оккупированы и аннексированы противоправно, с применением угроз и военных провокаций».
Польша также считает, что Советский Союз помог Гитлеру захватить Европу и поэтому вправе требовать от России репараций как от правопреемника СССР.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
RTVI: последние новости
«Справедливая Россия» объединится с двумя партиями и сменит название «Справедливая Россия» объединится с двумя партиями и сменит название Российского дипломата вышлют из Албании за нарушение мер против COVID-19 Российского дипломата вышлют из Албании за нарушение мер против COVID-19 Путин внес в Госдуму закон, снимающий возрастные ограничения для госслужащих Путин внес в Госдуму закон, снимающий возрастные ограничения для госслужащих
Комментарии 156
Политика , Владимир Путин , Елена Ямпольская , Европарламент , Госдума , ИТАР-ТАСС , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
00:27
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
Шоу-бизнес
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
00:55
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
Происшествия
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
00:49
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
Происшествия
Водитель в Петербурге снес знак и попал на видео
00:18
Водитель в Петербурге снес знак и попал на видео
Происшествия
Очевидец сняла на видео эвакуацию с канатной дороги в Красной Поляне
00:37
Очевидец сняла на видео эвакуацию с канатной дороги в Красной Поляне
Происшествия
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
00:24
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
Происшествия
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
00:49
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
Происшествия
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
00:19
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
Общество
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
00:28
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение