Лавров проведет встречу с главой дипломатии ЕС в Москве

"Состоится обсуждение всего комплекса проблем и перспектив отношений Россия — ЕС. Запланирован также развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ. Будут обсуждены перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, вопросы безопасности в Европе и другие темы, представляющие взаимный интерес", — говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.