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Москва

Лавров проведет встречу с главой дипломатии ЕС 5 февраля в Москве 

ТАСС 1 час назад
Лавров проведет встречу с главой дипломатии ЕС в Москве
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 5 февраля в Москве переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"4-6 февраля Москву с рабочим визитом посетит высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 5 февраля он будет принят министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", — информировали в дипведомстве.

Лавров и Боррель обсудят отношения Москвы и Брюсселя, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, ситуацию в Нагорном Карабахе и другие вопросы.

"Состоится обсуждение всего комплекса проблем и перспектив отношений Россия — ЕС. Запланирован также развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ. Будут обсуждены перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, вопросы безопасности в Европе и другие темы, представляющие взаимный интерес", — говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

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Комментарии
Политика , Жозеп Боррель , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Бельгия , Брюссель , Москва
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