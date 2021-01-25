Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Казахстана 

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Об этом сообщается на сайте кабмина России.

Отмечается, что стороны «обсудили приоритетные направления развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации, а также вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией».

«Особое внимание они уделили тематике интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза », — говорится в сообщении.