Путин открыл транспортную развязку в Химках 

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в подмосковных Химках

Этот объект был создан в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основная задача развязки — соединить Старые и Новые Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города, передает РИА «Новости»

В апреле 2019 года во время посещения НПО «Энергомаш» президент России дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. После этого было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы.

Общая площадь транспортной развязки составляет порядка 40 тыс. квадратных метров, протяженность основного хода — 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения по основному ходу от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час.