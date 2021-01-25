Путин открыл транспортную развязку в Химках 

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в подмосковных Химках.
Этот объект был создан в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основная задача развязки — соединить Старые и Новые Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города, передает РИА «Новости».
В апреле 2019 года во время посещения НПО «Энергомаш» президент России дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. После этого было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы.
В октябре 2019 года Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта, подчеркнув, что «люди ждут» эту развязку. 21 января Кремль сообщил о выполнении поручения Путина по развязке в Химках.
Общая площадь транспортной развязки составляет порядка 40 тыс. квадратных метров, протяженность основного хода — 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения по основному ходу от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час.