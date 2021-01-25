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Москва

Толстой утвержден заместителем председателя ПАСЕ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 2 часа назад
Толстой утвержден заместителем председателя ПАСЕ
Фото: РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой утвержден заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Вице-спикер Петр Олегович Толстой утвержден заместителем председателя ПАСЕ», — сказал Володин, передает РИА «Новости».

Между тем ранее в понедельник ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, на неделе состоится обсуждение дальнейшей судьбы делегации.
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Политика , Петр Толстой , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Европы , РИА Новости
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