Вице-спикер Госдумы Петр Толстой утвержден заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Вице-спикер Петр Олегович Толстой утвержден заместителем председателя ПАСЕ», — сказал Володин, передает РИА «Новости».
Между тем ранее в понедельник ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, на неделе состоится обсуждение дальнейшей судьбы делегации.