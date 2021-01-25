В Госдуме раскритиковали замену зарубежных счетчиков на отечественные

«К сожалению, это больше похоже на лоббистское решение, для того чтобы помочь отечественному производителю за счет россиян. Поэтому это достаточно спорное решение Минцифры. Ведь по сути, сейчас Минцифры пытается наказать сознательных граждан, уже установивших умные счетчики, и заставить их дважды платить за одно и то же. Насколько мне известно, сейчас на уровне правительства и у нас в Госдуме обсуждается вопрос о том, что такие меры преждевременны, — объяснил Ионин. — Одно дело, когда предлагают просто устанавливать отечественные приборы учета — это будет вполне логично, особенно с учетом того, что разницы между зарубежными и российскими приборами нет. Но замена уже установленных приборов учета — это слишком. И вряд ли возникнут какие-то технические проблемы при передаче данных».