Вдова беглого депутата Госдумы Максакова тайно вернулась в Россию

Оперная певица Мария Максакова, покинувшая Россию в 2016 году вместе с супругом экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым, вернулась на родину, сообщает телеканал НТВ. Артистка, позволявшая себе нелицеприятные заявления в адрес российских властей, прибыла в страну инкогнито.
Известно, что Максакова добиралась до Москвы с пересадкой в Стамбуле, поскольку между Россией и Украиной на данный момент отсутствует прямое авиасообщение. Журналисты сообщают, что оперная дива перед отъездом на родину «шифровалась под провинциалку», а в Турции проверяла, нет ли за ней слежки.
Как сообщал «Рамблер», Максакова уехала на Украину в 2016 году вслед за супругом экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым, который на тот момент находился в федеральном розыске по подозрению в организации рейдерского захвата здания кондитерского предприятия «Тома». В России у артистки остались двое детей от первого мужа Владимира Тюрина, которого в СМИ называют «лидером Братской ОПГ». В 2017 году Вороненкова застрелили в Киеве. На руках у певицы остался маленький сын от бывшего парламентария.
В 2018 году Мария Максакова вышла замуж за Далхата Халаева, которому на свадьбу подарила квартиру, расположенную на Краснопресненской набережной в Москве. Впоследствии он переписал жилье на своего знакомого Мурата Мержоева. Максакова после развода, осознав, что ее обманули, подала иск с требованием признать сделку недействительной. В ноябре прошлого года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск певицы. Оперная дива заявила, что на момент сделки она была в «подавленном психологическом состоянии и нервном потрясении». Халаев попытался оспорить решение суда, но все последующие инстанции встали на сторону Максаковой.