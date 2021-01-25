Небензя выразил надежду на скорую регистрацию ВОЗ российской вакцины

"Мы представили свои документы на преквалификацию нашей вакцины, на внесение ее в список EUL (Emergency Use Listing). С 22 января этого года в ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, что в достаточно скором времени она будет сертифицирована", — сказал Небензя.