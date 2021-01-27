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В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей 

РИА Новости и ещё 5 30 минут назад
В России решили создать реестры иностранных работников и их работодателей
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В России планируют ввести электронные реестры иностранных работников и их работодателей, сообщили РИА Новости в МВД.
В ответе на запрос агентства заявили, что ведомство подготовило соответствующую концепцию проекта нормативного правового акта в сфере миграции. При этом идея уже получила одобрение в правительстве.

"Предполагается реформирование порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и привлекающих их работодателей", — рассказали в МВД.

В министерстве подчеркнули, что нововведения направлены на упрощение процедур, связанных с привлечением к трудовой деятельности иностранных работников, а также на создание единого механизма легализации трудовой деятельности граждан других стран в России.
Также в ведомстве добавили, что за основу взята модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для иностранных граждан. Эта система положительно зарекомендовала себя в качестве прозрачной и легко администрируемой, заключили в МВД.
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Политика , МВД , РИА Новости
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