В России решили создать реестры иностранных работников и их работодателей

России планируют ввести электронные реестры иностранных работников и их работодателей, сообщили РИА Новости в МВД

В ответе на запрос агентства заявили, что ведомство подготовило соответствующую концепцию проекта нормативного правового акта в сфере миграции. При этом идея уже получила одобрение в правительстве.

"Предполагается реформирование порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и привлекающих их работодателей", — рассказали в МВД.

В министерстве подчеркнули, что нововведения направлены на упрощение процедур, связанных с привлечением к трудовой деятельности иностранных работников, а также на создание единого механизма легализации трудовой деятельности граждан других стран в России.

Также в ведомстве добавили, что за основу взята модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для иностранных граждан. Эта система положительно зарекомендовала себя в качестве прозрачной и легко администрируемой, заключили в МВД.