В Кремле составили рейтинг по доверию среди глав регионов

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Внутриполитический блок Кремля провел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором кремлевские чиновники перечислили лидеров и аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов. Об этом РБК рассказали три участника семинара.

Также чиновники подвели итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год для внутриполитических блоков региональных администраций.