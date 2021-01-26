В Кремле составили рейтинг по доверию среди глав регионов

В Кремле провели семинар для вице-губернаторов, на котором представили рейтинг глав регионов по уровню доверия населения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех участников мероприятия.
Согласно списку, губернаторами регионов, которым жители доверяют больше всего стали глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Курганской области Вадим Шумков, глава Курской области Роман Старовойт и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
Аутсайдерами рейтинга оказались Республика Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область. Регионы возглавляют Валентин Коновалов, Владимир Сипягин, Михаил Дягтерев, Александр Усс и Сергей Цивилев соответственно.
Отмечается также, что наибольший уровень доверия к президенту России Владимиру Путину показали жители Чечни и Севастополя.
Как ранее писал «Профиль», рейтинг одобрения главы России, по данным «Левада-центра», в феврале–марте 2020 года находился на уровне 65%. В апреле, когда страна оказалась в самоизоляции, показатель падал до 59% и затем лишь немного приподнялся до 60–61%.