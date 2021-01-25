Косачев обвинил США в нежелании учитывать интересы Москвы

Шансы есть всегда. Но зависит здесь всё от американской стороны и от [президента США] Байдена. Мы всегда готовы к улучшению отношений. Выбор не за нами, а за американской стороной. Если они будут выбирать деградацию, будет деградация. Если они будут выбирать улучшение, мы к этому всегда готовы, — заключил Косачев.