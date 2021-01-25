Косачев обвинил США в нежелании учитывать интересы Москвы

Фото:
Сергей Булкин/NEWS.ru
Главное препятствие к улучшению отношений России
и Соединённых Штатов
заключается в том, что Вашингтон хочет превосходства в мировой политике и не готов учитывать интересы Москвы
. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил председатель комитета Совета Федерации
по международным делам Константин Косачев
.
Претензии США на получение односторонних преимуществ и одностороннего превосходства в международных отношениях. Наша позиция — это равенство всех участников международных отношений. В частности, равенство в отношениях между Россией и США. Это главный камень преткновения. И если американцы согласятся с тем, что наши отношения должны строиться на принципах равенства и взаимного учёта интересов, всё остальное получится достаточно быстро, — полагает сенатор.
На днях в должность президента США вступил 78-летний демократ Джо Байден
. По словам Косачева, есть шансы на потепление в отношениях Америки и России. Однако в конечном счёте всё зависит от действий западного государства.
Шансы есть всегда. Но зависит здесь всё от американской стороны и от [президента США] Байдена. Мы всегда готовы к улучшению отношений. Выбор не за нами, а за американской стороной. Если они будут выбирать деградацию, будет деградация. Если они будут выбирать улучшение, мы к этому всегда готовы, — заключил Косачев.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков
заявил, что Россия приветствует политическую волю США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Видео дня. В США скончался тележурналист Ларри Кинг