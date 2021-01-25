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Пушков высмеял попытки депутатов Рады понравиться Байдену 

News.ru 19 минут назад
Пушков назвал партию Зеленского «слугами Байдена»
Фото: Совет Федерации/flickr.com
Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял инициативу украинской партии «Слуга народа», предложившей в Верховной раде к принятию проект закона о борьбе с проявлениями сексизма.

Не успел Байден въехать в Белый дом, как, явно выслуживаясь перед победившими в США демократами, «слуги Байдена» спешно внесли в Раду законопроект о борьбе с проявлениями сексизма! Отныне мало кому ведомый на хуторе близ Диканьки сексизм объявлен главным врагом независимой от здравого смысла Украины, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор добавил, что принятие такого закона — недостаточная мера для борьбы с неравноправием полов. Пушков порекомендовал украинским парламентариям также подумать над защитой прав трансгендеров и людей третьего пола и отразить это в проекте бюджета на следующий год.
Он напомнил, что борьба за права сексуальных меньшинств является приоритетом в политике нового президента США и если в Киеве невнимательно отнесутся к этому вопросу, то Байден, как шутливо заключает Пушков, «надерёт своим слугам хвоста».
Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала анекдотом принятый на Украине закон, запрещающий использование русского языка в сфере обслуживания.
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Комментарии 1
Политика , Алексей Пушков , Мария Захарова , МИД , Совет Федерации , Верховная Рада , Диканька , Киев , США
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