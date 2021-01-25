Пушков назвал партию Зеленского «слугами Байдена»

Не успел Байден въехать в Белый дом, как, явно выслуживаясь перед победившими в США демократами, «слуги Байдена» спешно внесли в Раду законопроект о борьбе с проявлениями сексизма! Отныне мало кому ведомый на хуторе близ Диканьки сексизм объявлен главным врагом независимой от здравого смысла Украины, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор добавил, что принятие такого закона — недостаточная мера для борьбы с неравноправием полов. Пушков порекомендовал украинским парламентариям также подумать над защитой прав трансгендеров и людей третьего пола и отразить это в проекте бюджета на следующий год.

Он напомнил, что борьба за права сексуальных меньшинств является приоритетом в политике нового президента США и если в Киеве невнимательно отнесутся к этому вопросу, то Байден, как шутливо заключает Пушков, «надерёт своим слугам хвоста».