Путин впервые с 2009 года выступит на Давосском форуме

Президент России Владимир Путин в этом году выступит на Давосском форуме, который пройдет в онлайн-режиме. Глава РФ участвовал в ВЭФ последний раз в 2009 году. Кроме того, согласно графику президента, он пообщается со студентами российских вузов на Татьянин день и отметит день освобождения Ленинграда от блокады.

Рабочий график президента РФ Владимира Путина на грядущую неделю включает в себя выступление на Давосском форуме. Об этом в эфире программы « Москва . Кремль. Путин» на канале «Россия 1» сообщил ее ведущий Павел Зарубин

«Президент проведет новое совещание с членами правительства», — добавил он.

По случаю годовщины полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады Путин также посетит музей Великой Отечественной войны в Москве, где открыта новая экспозиция.

Участие Путина в «давосской неделе», которая пройдет в дистанционном формате из-за пандемии COVID-19, заслуживает особого внимания из-за ситуации на международной арене. Мероприятие организуется под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ).

С 2009 года Владимир Путин в Давосе не выступал — тогда он приезжал на форум как премьер-министр. В 2011 и 2013 году Россию на ВЭФ представлял Дмитрий Медведев — как президент и как глава правительства.

Встреча мировых лидеров будет посвящена «великой перезагрузке». В дискуссии будут также участвовать ученые, политики и крупные бизнесмены из десятков стран мира. Они обсудят положение дел в мире на 2021 год. СМИ сообщали ранее, что Всемирный экономический форум был из Давоса перенесен в Сингапур и пройти должен летом, а не зимой, как обычно. Однако онлайн-конференция состоится в январе.

Ежегодно Российская Федерация отправляет в Давос делегацию во главе с вице-премьером или главой министерства экономики . В состав группы обычно включают высокопоставленных чиновников из профильных ведомств, руководителей госбанков и госкомпаний.

Форум считается самой представительной площадкой, на которой собирается политическая и бизнес-элита, а также эксперты со всего мира: 3 тысячи делегатов из 100 стран мира, в том числе главы 50 государств и правительств.

Считается, что именно эксперты Давосского форума 10 лет тому назад поставили четкий диагноз глобальному экономическому кризису, начавшемуся в сентябре 2008 года с банкротства американского банка Lehman Brothers.

ВЭФ был создан в 1971 году как Европейский форум менеджмента, на первых заседаниях обсуждались возможности для Западной Европы по улучшению своих позиций на рынке. Повестка расширялась с каждым годом. В 1987 году давосский форум получил свое современное название.

На форуме в неформальной обстановке обсуждаются ключевые вызовы современного мира, среди которых не только экономический рост, но также укрепление стабильности и положение дел в кризисных точках на карте мира. Порядка 300 пленарных заседаний и круглых столов с участием государственных деятелей проходят в рамках каждого ВЭФ в последние годы.

Резолюции и прочие итоговые документы в Давосе не принимаются, но у политиков и бизнесменов есть возможность побеседовать тет-а-тет и установить новые деловые контакты.