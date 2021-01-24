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Москва

Facebook частично разблокировал аккаунт Рогозина 

News.ru 42 минуты назад
Facebook частично разблокировал аккаунт Рогозина
Фото: РИА Новости
Публикация главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с критикой бывшего посла США в России Майкла Макфола в Facebook разблокирована. Но новые публикации он делать не может.
Ранее сообщалось, что администрация Facebook заблокировала Рогозину возможность публиковать новые сообщения в течение суток и скрыла от пользователей публикацию главы Роскосмоса с критикой Макфола.
FB разблокировал ранее снятую их администраторами страницу (публикацию. — NEWS.ru), но обновления до сих пор закрыты, — пожаловался Рогозин в своём Telegram-канале.
Рогозин резко прошёлся по политике США и «англосаксов», обвинив их в том, что они хотели превратить Россию в банановую республику и обзывали «бензоколонкой». Он также назвал американцев «охамевшими».
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Политика , Дмитрий Рогозин , Майкл Макфол , Роскосмос , США
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