Facebook частично разблокировал аккаунт Рогозина 

Ранее сообщалось, что администрация Facebook заблокировала Рогозину возможность публиковать новые сообщения в течение суток и скрыла от пользователей публикацию главы Роскосмоса с критикой Макфола.

FB разблокировал ранее снятую их администраторами страницу (публикацию. — NEWS.ru), но обновления до сих пор закрыты, — пожаловался Рогозин в своём Telegram-канале.

Рогозин резко прошёлся по политике США и «англосаксов», обвинив их в том, что они хотели превратить Россию в банановую республику и обзывали «бензоколонкой». Он также назвал американцев «охамевшими».