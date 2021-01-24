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Москва

Путин намерен выступить на экономическом форуме в Давосе 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Путин выступит на экономическом форуме в Давосе
Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе примет участие во Всемирном Давосском экономическом форуме, в рамках которого запланировано выступление главы государства.
Об этом рассказал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павел Зарубин. Он также пояснил, что международный форум организуют в дистанционном формате.
Известно, что онлайн-форум «Давосская неделя» состоится с 25 по 29 января.
Напомним, первые лица России не участвовали в Давосском форуме с 2014 года. Владимир Путин в качестве премьера страны побывал там в 2009 году, Дмитрий Медведев — в 2011 и 2013 годах в роли главы кабмина и президента соответственно. При этом Россию ежегодно представляют в Давосе министры, а также руководители госбанков и госкомпаний.
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Политика , Дмитрий Медведев , Павел Зарубин , Владимир Путин
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