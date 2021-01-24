Делегация России в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме 

"Несмотря на то, что открытие сессии состоится 25 января, нами уже проведена большая работа. В частности, в ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация", — написал Толстой.