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Москва

Делегация России в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме 

ТАСС 39 минут назад
Делегация России в ходе заседания Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) добилась снятия с повестки ассамблеи вопроса о соблюдении прав человека в Крыму. Об этом в воскресенье в Facebook сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Несмотря на то, что открытие сессии состоится 25 января, нами уже проведена большая работа. В частности, в ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация", — написал Толстой.

"Дебаты, касающиеся трудной судьбы "берлинского пациента" [Алексея Навального] — также инициатива украинской стороны — пройдут лишь в формате обсуждения, без принятия по их итогам какой-либо резолюции", — добавил парламентарий.

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Толстой отметил, что "украинские коллеги остаются верны своему главному принципу — права человека ничто, русофобия — все".

"Складывается впечатление, будто других проблем для обсуждения на крупнейшей международной площадке вообще нет. Им вторят Прибалтика с Польшей", — резюмировал он.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января в смешанном формате.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Петр Толстой , Госдума , Совет Европы , Москва , Республика Крым
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