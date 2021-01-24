В Госдуме раскритиковали призыв Украины выйти из единой энергосистемы

«Министр объяснил все чётко и понятно: чтобы стать Европой, нужно ещё больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте», — заявил Бальбек.