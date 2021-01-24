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Москва

Посольство России в США выразило соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга 

ТАСС 46 минут назад
Посольство России в США отреагировало на смерть Ларри Кинга
Фото: ТАСС
Американский журналист Ларри Кинг останется в памяти благодаря своему искусству вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории. Об этом говорится в опубликованном в субботу в Facebook сообщении российской дипмиссии в Вашингтоне.
В посольстве "были глубоко опечалены новостью о кончине Ларри Кинга, маститого американского телеведущего, интервьюера и писателя".

"Ларри Кинг был единственным в своем роде, профессионалом, легендой", — подчеркивается в тексте.

"За более чем шестьдесят лет на телевидении и радио он взял интервью у десятков тысяч политиков, религиозных деятелей и бизнесменов, кинозвезд и самых разных знаменитостей. Ларри Кинга будут помнить за его искусство вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории", — отметили российские дипломаты.

"Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие семье и близким Ларри Кинга. Он был культовым ведущим ток-шоу, по Ларри Кингу будут скучать миллионы его зрителей и слушателей, все те, кто его любил и уважал, восхищался этим выдающимся человеком", — заключили в посольстве.

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Политика , Общество , Ларри Кинг , США
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