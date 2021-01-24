Посольство России в США отреагировало на смерть Ларри Кинга

Американский журналист Ларри Кинг останется в памяти благодаря своему искусству вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории. Об этом говорится в опубликованном в субботу в Facebook сообщении российской дипмиссии в Вашингтоне.

В посольстве "были глубоко опечалены новостью о кончине Ларри Кинга, маститого американского телеведущего, интервьюера и писателя".

"Ларри Кинг был единственным в своем роде, профессионалом, легендой", — подчеркивается в тексте.

"За более чем шестьдесят лет на телевидении и радио он взял интервью у десятков тысяч политиков, религиозных деятелей и бизнесменов, кинозвезд и самых разных знаменитостей. Ларри Кинга будут помнить за его искусство вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории", — отметили российские дипломаты.