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Требования к кандидатам в президенты хотят обновить 

Парламентская газета 49 минут назад
Требования к кандидатам в президенты России обновят
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
В России предлагают доработать законы о выборах и референдумах, чтобы они соответствовали обновлённой Конституции. А также определить новые требования к кандидатам в президенты. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в январе.
Согласно новому документу, председателем Центральной избирательной комиссии может быть гражданин России в возрасте не моложе 30 лет. Также в законах наименование «член Совета Федерации» меняется на «сенатор» в связи закреплением в Конституции соответствующего наименования должности. Предусматривается и требование о постоянном проживании в РФ кандидата в депутаты Госдумы.
Помимо этого, авторы законопроекта предлагают закрепить норму, согласно которой Президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет. Он также не должен иметь когда-либо гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.
При этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии иностранного гражданства не распространяется на граждан России, ранее имевших гражданство государства, которое было принято в состав РФ. Но только в том случае, если кандидат постоянно там проживал. Кроме этого, в законопроекте уточняются положения, связанные с ограничением на замещение должности президента более двух сроков. Они не касаются Президента России, который на данный момент исполняет эти полномочия.
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Комментарии
Политика , Госдума , Совет Федерации , Центризбирком России
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