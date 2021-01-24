Милонов жестко раскритиковал жертв домашнего насилия 

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире телеканала "Москва 24" резко высказался о жертвах домашнего насилия и выразил мнение, что они могу сами нести за это ответственность.
В качестве примера он привел женщин, которые выходят замуж за мужчин, которые в будущем, по мнению политика, обязательно будут для них опасны.
"Нужно понимать, что если вы вышли за бандита, то он будет вас бить. Женщина не в себе, раз она живет с таким идиотом. Они не хотят разводиться с мужьями не потому, что их удерживают, а потому, что есть куча материальных аспектов, которые они хотят учесть при разводе", — рассказал Милонов.
Также парламентарий выступил с критикой законопроекта о домашнем насилии. Он считает представленный документ "копией американского законодательства", а также называет его "уродством".
"Там (в США. — Прим. ред.) совсем другая система, у нас это не работает", — заявил он.
Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Один из разработчиков документа, депутат Госдумы Оксана Пушкина ранее отметила, что он уже готов к внесению в нижнюю палату парламента и рассмотрению в первом чтении.
У законопроекта много как сторонников, так и противников. Правозащитники говорят о том, что закон сможет защитить жертв домашнего насилия. Вместе с тем, в РПЦ считают, что положения закона угрожают семейным ценностям и противоречат Конституции.
Президент Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.