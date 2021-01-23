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Москва

Кабинет Милонова сгорел накануне дня его рождения 

Майк Габриелян 25 минут назад
Накануне дня рождения депутата Виталия Милонова сгорел его личный кабинет, находящийся на территории питерской церкви. Ранее Милонов был пономарем этого храма.
Кабинет находился в отдельном строении — трапезной — на территории храма Святителя Петра (проспект Стачек, 208). Сам Милонов в кабинете уже не работал, он числился за церковью. В здании также находились кабинеты духовенства и помещения для святой воды и крещения.
Трапезная загорелась рано утром в пятницу. Площадь возгорания составила около 100 кв. метров. Пострадавших нет.
Здание почти полностью уничтожено. Причина инцидента пока непонятна, ее устанавливает полиция. На месте нашли фрагменты проводки, электроприбор и баллончик из-под водоотталкивающей пропитки.
Издание «Невские новости» опубликовало видео пепелища, снятое с воздуха.
Депутату Госдумы Виталию Милонову 23 января исполнилось 47 лет. До федерального депутатства Милонов был депутатом петербургского ЗакСа и пономарем православного храма Святителя Петра.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Милонов назвал TikTok способом «дебилизации общества».
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Политика , Видео , Виталий Милонов , Госдума
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