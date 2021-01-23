Кабинет Милонова сгорел накануне дня его рождения 

Накануне дня рождения депутата Виталия Милонова сгорел его личный кабинет, находящийся на территории питерской церкви. Ранее Милонов был пономарем этого храма.

Кабинет находился в отдельном строении — трапезной — на территории храма Святителя Петра (проспект Стачек, 208). Сам Милонов в кабинете уже не работал, он числился за церковью. В здании также находились кабинеты духовенства и помещения для святой воды и крещения.

Трапезная загорелась рано утром в пятницу. Площадь возгорания составила около 100 кв. метров. Пострадавших нет.

Здание почти полностью уничтожено. Причина инцидента пока непонятна, ее устанавливает полиция. На месте нашли фрагменты проводки, электроприбор и баллончик из-под водоотталкивающей пропитки.

Издание «Невские новости» опубликовало видео пепелища, снятое с воздуха.

Депутату Госдумы Виталию Милонову 23 января исполнилось 47 лет. До федерального депутатства Милонов был депутатом петербургского ЗакСа и пономарем православного храма Святителя Петра.