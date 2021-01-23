Поклонская дала обещание показать Кравчуку Крым

Ранее Кравчук, нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе , в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым, но не думает, что сейчас поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.

Позже Кравчук заявил, что его неправильно поняли. Политик отметил, что хотел бы увидеть своими глазами, как изменился Крым и что там произошло нового, но сейчас это делать не время, потому что это может вызвать "кривотолки и разговоры".

"Если Леонид Макарович все-таки наберется политического мужества и решит посетить Крым, согласовав свой визит с российской стороной, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы. Я уважительно отношусь к его возрасту и политическому опыту, поэтому с удовольствием встречусь с ним", — сказала РИА Новости Поклонская.

Депутат подчеркнула, что первым делом показала бы Кравчуку пересохший в результате действий Украины Северо-Крымский канал.