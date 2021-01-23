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Поклонская готова показать Кравчуку Крым 

РИА Новости 26 минут назад
Поклонская дала обещание показать Кравчуку Крым
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова показать первому президенту Украины Леониду Кравчуку Крым, если тот наберется политического мужества и посетит полуостров.
Ранее Кравчук, нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым, но не думает, что сейчас поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.
Позже Кравчук заявил, что его неправильно поняли. Политик отметил, что хотел бы увидеть своими глазами, как изменился Крым и что там произошло нового, но сейчас это делать не время, потому что это может вызвать "кривотолки и разговоры".

"Если Леонид Макарович все-таки наберется политического мужества и решит посетить Крым, согласовав свой визит с российской стороной, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы. Я уважительно отношусь к его возрасту и политическому опыту, поэтому с удовольствием встречусь с ним", — сказала РИА Новости Поклонская.

Депутат подчеркнула, что первым делом показала бы Кравчуку пересохший в результате действий Украины Северо-Крымский канал.

"Затем организовала бы встречу с крымчанами там, где ему захочется. Отвела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности", — сказала Поклонская.

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Комментарии 58
Политика , Леонид Кравчук , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости
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