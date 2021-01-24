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Египет зарегистрирует российскую вакцину от COVID-19 

РИА Новости и ещё 7 40 минут назад
Египет зарегистрирует российскую вакцину от COVID-19
Фото: РИА Новости
Египет намерен в ближайшие дни зарегистрировать три вакцины от коронавируса, в том числе российского производства, заявила в воскресенье министр здравоохранения Хала Зайд.

"Мы начали предпринимать шаги по регистрации трех вакцин — китайской, британской и российской. В ближайшие дни мы получим новые партии вакцин, будут зарегистрированы новые вакцины", — заявила министр на транслировавшейся телевидением пресс-конференции.

По ее словам, власти заключили контракты на поставку "100 миллионов доз" различных вакцин. Министр объявила о начале национальной кампании по вакцинации. Первыми привьются медики, начиная с понедельника.
Россия готова к поставкам вакцины "Спутник V" от коронавируса в Египет, также возможна передача технологий ее производства для налаживания выпуска вакцины в этой арабской стране, заявили РИА Новости 14 января в пресс-службе посольства РФ.
По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы более 161 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 126 тысяч человек, скончались 8902 пациента. В ночь на воскресенье минздрав сообщил о 680 новых случаях заболевания и 49 скончавшихся от него.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , В мире , Минздрав РФ , РИА Новости , Египет , Каир
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