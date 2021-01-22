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Москва

Посольство РФ в Албании отреагировало на обвинения против дипломата 

News.ru 1 час назад
Посольство России в Албании указало на беспочвенность обвинений против дипломата
Фото: РИА Новости
Албанская сторона не предоставила доказательств нарушений дипломатом из РФ Алексеем Кривошеевым эпидемиологических мер, из-за чего он был объявлен персоной нон грата и выслан из страны. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Тиране.

Вопреки утверждениям министерства, имя Алексея Кривошеева ни разу не упоминалось в ходе контактов между посольством России и МИД Албании. В первый и последний раз оно прозвучало в вербальной ноте МИД Албании от 20 января, в соответствии с которой господин Кривошеев был объявлен персоной нон грата. При этом никаких доказательств нарушения им антиковидных мер, принятых в Албании, не приводилось, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения диппредставительства.

Отмечается, что у Кривошеева был диагностирован коронавирус в начале ноября прошлого года. Тогда он находился на самоизоляции вместе со своей семьёй, как этого требует медицинский протокол. К работе он приступил только после того, как дважды сдал отрицательный тест на COVID-19.

Считаем, что выдвинутые в его адрес обвинения беспочвенны и носят надуманный характер. На фоне этого заверения албанской стороны в стремлении к развитию дружественных отношений вызывают сомнения, — отметили в посольстве.

Ранее стало известно, что власти Албании объявили сотрудника российской дипмиссии персоной нон грата «из-за нарушения антикоронавирусных мер». В 2021 году это первый случай высылки российского дипломата. В 2020 году представителей российских дипмиссий высылали из Болгарии, Австрии, Словакии и Чехии. Наиболее часто российских дипломатов обвиняли в шпионаже. Россия каждый раз реагировала зеркально.
Как сообщал NEWS.ru, в МИД РФ заявили, что Москва с большим сожалением воспринимает решение о высылке российского дипломата из Тираны. По словам замглавы ведомства Александра Грушко, подобные действия албанской стороны являются провокацией.
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Политика , Алексей Кривошеев , МИД , РИА Новости
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