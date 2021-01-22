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Москва

СМИ: Мишустин назначил главу Росавтодора первым замруководителя Минтранса 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Мишустин назначил первым замруководителя Минтранса Андрея Костюка
Фото: РИА Новости
Заместитель министра транспорта России и глава Росавтодора Андрей Костюк перешел на новую должность. Об этом рассказал источник РИА Новости.
По предварительным данным, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о назначении Костюка первым замглавы Минтранса, начиная с 21 января.
В министерство транспорта Костюк пришел в качестве замруководителя ведомства 27 ноября 2019 года. При этом он совмещал работу с карьерой в Росавтодоре, где он сначала был заместителем главы агентства (с 2012-го по 2018 год), после чего стал руководителем.
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Политика , Андрей Костюк , Михаил Мишустин , Минтранс РФ , РИА Новости
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