Мишустин назначил первым замруководителя Минтранса Андрея Костюка

По предварительным данным, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о назначении Костюка первым замглавы Минтранса , начиная с 21 января.

В министерство транспорта Костюк пришел в качестве замруководителя ведомства 27 ноября 2019 года. При этом он совмещал работу с карьерой в Росавтодоре, где он сначала был заместителем главы агентства (с 2012-го по 2018 год), после чего стал руководителем.