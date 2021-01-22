Нижегородский губернатор отказался вводить «ковид-паспорта» 

Губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин отказался вводить в регионе так называемые «ковид-паспорта». Он отметил, что сам принимал участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Чиновник уточнил, что после введения препарата он чувствовал себя хорошо. По его словам, у него выработался высокий титр антител. Тем не менее он не уточнил, какой именно вакциной он прививался и когда это было. В пресс-службе Никитина также добавили, что они не знают подробностей, передаёт РИА Новости.

«Ковид-паспорта» — предполагаемые документы, удостоверяющие, что их владелец либо переболел коронавирусом, либо сделал прививку от заболевания. Такие «паспорта» могут служить гарантией того, что человек не заразен и не представляет угрозы для окружающих, а также что он в ближайшее время не может быть заражённым благодаря высокому титру антител в крови.

Лидия Михеева. Ранее NEWS.ru писал, что ставить права и свободы россиян в зависимость от «особой справки» нельзя, а статистику переболевших COVID-19 могут организовать медицинские ведомства. Так прокомментировала идею введения паспортов для пациентов с коронавирусом глава Общественной палаты РФ

Поводом для комментария стало решение главы Башкирии Радия Хабирова о введении таких документов в регионе. Их выдадут жителям, у которых есть антитела. Удостоверения эти дадут своим владельцам право на скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонемента в фитнес-центры и на билеты в театр. На них не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности.