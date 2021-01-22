Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Нижегородский губернатор отказался вводить «ковид-паспорта» 

News.ru 2 часа назад
Нижегородский губернатор отказался вводить «ковид-паспорта»
Фото: РИА Новости
Губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин отказался вводить в регионе так называемые «ковид-паспорта». Он отметил, что сам принимал участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции.
Чиновник уточнил, что после введения препарата он чувствовал себя хорошо. По его словам, у него выработался высокий титр антител. Тем не менее он не уточнил, какой именно вакциной он прививался и когда это было. В пресс-службе Никитина также добавили, что они не знают подробностей, передаёт РИА Новости.
«Ковид-паспорта» — предполагаемые документы, удостоверяющие, что их владелец либо переболел коронавирусом, либо сделал прививку от заболевания. Такие «паспорта» могут служить гарантией того, что человек не заразен и не представляет угрозы для окружающих, а также что он в ближайшее время не может быть заражённым благодаря высокому титру антител в крови.
Ранее NEWS.ru писал, что ставить права и свободы россиян в зависимость от «особой справки» нельзя, а статистику переболевших COVID-19 могут организовать медицинские ведомства. Так прокомментировала идею введения паспортов для пациентов с коронавирусом глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
Поводом для комментария стало решение главы Башкирии Радия Хабирова о введении таких документов в регионе. Их выдадут жителям, у которых есть антитела. Удостоверения эти дадут своим владельцам право на скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонемента в фитнес-центры и на билеты в театр. На них не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
News.ru: последние новости
Украина ждёт покаяния от президента России Украина ждёт покаяния от президента России Экс-глава МИД Украины захотел «выключить лампочки в Кремле» Экс-глава МИД Украины захотел «выключить лампочки в Кремле» Чиновников могут освободить от ответственности за коррупцию Чиновников могут освободить от ответственности за коррупцию
Комментарии
Политика , Глеб Никитин , Лидия Михеева , Общественная палата России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
Шоу-бизнес
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
00:41
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
Общество
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
00:23
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение