Путин предложил отменить ограничения по возрасту для назначенных им госслужащих

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», гражданские служащие могут занимать свои должности до достижения 65 лет (70-и для замещающих должность категории «руководители» высшей группы должностей). Сегодня Путин внес в Госдуму проект закона «О внесении изменения в статью 25-1 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации"».

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — предложил он дополнить ее первую часть.

В 13:49 по московскому времени законопроект был зарегистрирован в нижней палате парламента и направлен ее председателю Вячеславу Володину

В пояснительной записке к документу сказано, что он был разработан в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы, так как в отдельных случаях возникает необходимость продлить срок службы для наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей.