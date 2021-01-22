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Путин предложил отменить ограничения по возрасту для госслужащих 

Артём Кульша 35 минут назад
Путин предложил отменить ограничения по возрасту для назначенных им госслужащих
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект об отмене возрастного ценза для некоторых гражданских служащих. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», гражданские служащие могут занимать свои должности до достижения 65 лет (70-и для замещающих должность категории «руководители» высшей группы должностей). Сегодня Путин внес в Госдуму проект закона «О внесении изменения в статью 25-1 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации"».

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — предложил он дополнить ее первую часть.

В 13:49 по московскому времени законопроект был зарегистрирован в нижней палате парламента и направлен ее председателю Вячеславу Володину.
В пояснительной записке к документу сказано, что он был разработан в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы, так как в отдельных случаях возникает необходимость продлить срок службы для наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей.
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Политика , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума
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