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Москва

Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и ЕС 

ИА Regnum 1 час назад
Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и ЕС
Фото: РИА Новости
Обсуждение отношений между Россией и Евросоюзом провел президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, указывается, что стороны также обсудили вопросы противодействия распространению коронавирусу, включая возможности в области использования и совместного производства вакцин от COVID-19.
Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ряд рабочих встреч, включая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, намерен провести 22 января президент России Владимир Путин.
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Политика , В мире , Шарль Мишель , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЕС , Европейский совет , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Совет безопасности РФ
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