Названы темы переговоров глав МИД России и Венгрии 

Ожидается, что на повестке дня министров будет обсуждение практических аспектов выстраивания двустороннего диалога и взаимодействия по преодолению коронавирусной инфекции. Также главы МИД двух стран обменяются мнениями и по ряду актуальных международных и европейских тем, включая проблематику урегулирования внутриукраинского кризиса и обеспечения языковых прав нацменьшинств на Украине.

В повестке переговоров также обозначено обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и в Нагорном Карабахе.