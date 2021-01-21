МИД осудил теракт в Багдаде

Москва решительным образом осуждает теракт в Багдаде , солидарна с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении МИД РФ

Ранее сообщалось, что двойной теракт произошел в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий в Багдаде. Его жертвами стали 32 человека, ранены 110.

"Самым решительным образом осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке. Солидарны с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях", — заявили в министерстве.

В Москве также подтвердили важность активизации коллективных международных усилий с целью эффективного и бескомпромиссного противодействия этой глобальной угрозе.