Грызлов: Киев настраивает себя на войну с Донбассом

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Желания мирно разрешить конфликт между Украиной и республиками Донбасса у украинских властей нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом сообщил журналистам полпред России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов

По итогам виртуального заседания Контактной группы российский представитель отметил, что Киев настроен на «военное подавление» донбасских республик.

«Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса», — Грызлов.

Украинская политика — как слова, так и дела — демонстрирует безответственность и агрессивность, добавил представитель России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января состоялось первое с начала года заседание Контактной группы.