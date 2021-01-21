Лавров осудил включение Кубы в список спонсоров терроризма

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе телефонного разговора 21 января Лавров и Паррилья "сверили часы" по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Дипломаты выразили обоюдную настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям.

Российский министр подчеркнул созвучие позиций в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН , принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций.

"Подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США. Сергей Лавров категорически осудил решение Вашингтона о включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма", — заявили в МИД РФ.