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Лавров осудил решение США о включении Кубы в список спонсоров терроризма 

РИА Новости 33 минуты назад
Лавров осудил включение Кубы в список спонсоров терроризма
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с кубинским коллегой Бруно Родригес Паррильей категорически осудил решение США о включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма, говорится в сообщении МИД РФ.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе телефонного разговора 21 января Лавров и Паррилья "сверили часы" по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Дипломаты выразили обоюдную настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям.
Российский министр подчеркнул созвучие позиций в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций.

"Подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США. Сергей Лавров категорически осудил решение Вашингтона о включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма", — заявили в МИД РФ.

Госдепартамент США внес в январе Кубу в список стран-спонсоров терроризма "за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов". Парилья назвал лицемерным и циничным это решение и обвинил США в политическом оппортунизме.
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Комментарии
Политика , Бруно Родригес , Сергей Лавров , МИД , ООН , Госдеп США , Куба , США
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