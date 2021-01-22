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Захарова оценила лишение русского языка особого статуса в Молдавии 

RT на русском и ещё 19 2 часа назад
Захарова выразила сожаление из-за лишения русского языка особого статуса в Молдавии
Фото: РИА Новости
Лишение русского статуса языка межнационального общения в Молдавии вызывает у России глубокое сожаление. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Вызывает глубокое сожаление решение Конституционного суда Молдавии от 21 января 2021 года о том, что принятый 16 декабря 2020 года закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова», вернувший русскому языку статус языка межнационального общения, не соответствует Конституции страны», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

21 января Конституционный суд Молдавии признал неконституционным закон о функционировании языков, который предусматривает, что русский язык является языком межнационального общения.
16 декабря парламент страны в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны.
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Политика , Мария Захарова , МИД , Киев , Молдова , Румыния
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