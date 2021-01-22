Захарова выразила сожаление из-за лишения русского языка особого статуса в Молдавии

«Вызывает глубокое сожаление решение Конституционного суда Молдавии от 21 января 2021 года о том, что принятый 16 декабря 2020 года закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова», вернувший русскому языку статус языка межнационального общения, не соответствует Конституции страны», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.