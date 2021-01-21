Путин присвоил Бабичу звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича заместителем главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, а также присвоил ему воинское звание генерал-майора.
Об этом свидетельствуют указы президента.
Бабич был снят с должности посла в Белоруссии в конце апреля 2019 года, на его место назначили Дмитрия Мезенцева.
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле довольны работой Бабича в Минске.
В сентябре 2019 года Бабич был назначен первым заместителем министра экономического развития.