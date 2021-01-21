Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Путин назначил Бабича замглавы ФСВТС и присвоил ему звание генерал-майора 

RT на русском 13 минут назад
Путин присвоил Бабичу звание генерал-майора
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича заместителем главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, а также присвоил ему воинское звание генерал-майора.
Об этом свидетельствуют указы президента.
Бабич был снят с должности посла в Белоруссии в конце апреля 2019 года, на его место назначили Дмитрия Мезенцева.
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле довольны работой Бабича в Минске.
В сентябре 2019 года Бабич был назначен первым заместителем министра экономического развития.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
RT на русском: последние новости
Роскомнадзор поддерживает уголовное наказание за треш-стримы Роскомнадзор поддерживает уголовное наказание за треш-стримы Несколько силовиков получили ранения при ликвидации боевиков в Чечне Несколько силовиков получили ранения при ликвидации боевиков в Чечне Россия призвала США восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке Россия призвала США восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке
Политика , Армия , Дмитрий Мезенцев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Михаил Бабич , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
00:14
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
Происшествия
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
01:21
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
Армия Войска
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
00:48
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
Происшествия
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
00:15
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение