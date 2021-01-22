Крым ответил на призыв украинского дипломата к борьбе с Россией

Ранее украинский дипломат призвал предоставить территорию страны США в качестве плацдарма для борьбы с Москвой, а также рассказал о планах Киева "выключить лампочки" в Кремле.

Бальбек напомнил, что дипломатическая карьера Огрызко закончилась более десяти лет назад.

"Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времен (президента Украины Виктора. — прим. ред.) Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо", — отметил депутат.

По его мнению, экс-глава украинского МИД готов отдать все, лишь бы "испортить настроение" Москве.

"Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли. Договариваться нам есть о чем, вот только не с кем", — сказал парламентарий.

Он добавил, что России остается только ждать.

Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. При этом в последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы.

В России неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран.