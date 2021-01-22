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Москва

В Крыму резко ответили на слова украинского дипломата о борьбе с Россией 

РИА Новости и ещё 2 28 минут назад
Крым ответил на призыв украинского дипломата к борьбе с Россией
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT высказывания бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко о борьбе с Россией.
Ранее украинский дипломат призвал предоставить территорию страны США в качестве плацдарма для борьбы с Москвой, а также рассказал о планах Киева "выключить лампочки" в Кремле.
Бальбек напомнил, что дипломатическая карьера Огрызко закончилась более десяти лет назад.

"Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времен (президента Украины Виктора. — прим. ред.) Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо", — отметил депутат.

По его мнению, экс-глава украинского МИД готов отдать все, лишь бы "испортить настроение" Москве.

"Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли. Договариваться нам есть о чем, вот только не с кем", — сказал парламентарий.

Он добавил, что России остается только ждать.
Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. При этом в последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы.
В России неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран.
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Комментарии 5
Политика , Владимир Огрызко , Руслан Бальбек , МИД , Госдума , Киев , Москва , Республика Крым , США
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