Кремль ждет от «Единой России» 45% на выборах в Госдуму 

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По словам собеседников РБК, такой же ориентир он указал по явке на выборы — 45 процентов.

Один из источников издания заявил, что, со слов Кириенко, с нынешним составом Госдумы проблем нет — парламентская оппозиция в большинстве своем патриотична и «работает на благо России», несмотря на разногласия.

Неназванный кремлевский чиновник заявил РБК, что действующих депутатов, которые пользуются доверием избирателей, «гарантированно поддержат» на выборах.

Ранее источники РБК в Кремле назвали минимальной планкой для «Единой России» получение 250 мандатов. При этом цель получить конституционное большинство в 300 голосов плюс один голос «никто не отменял».

Как писал «Рамблер», выборы в Госдуму запланированы на осень 2021 года.