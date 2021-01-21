Кремль ждет от «Единой России» 45% на выборах в Госдуму 

Заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал «оптимальным» результатом «Единой России» на выборах в Госдуму не менее 45 процентов голосов по спискам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух участников семинара для вице-губернаторов, где выступал Кириенко.
По словам собеседников РБК, такой же ориентир он указал по явке на выборы — 45 процентов.
Один из источников издания заявил, что, со слов Кириенко, с нынешним составом Госдумы проблем нет — парламентская оппозиция в большинстве своем патриотична и «работает на благо России», несмотря на разногласия.
Неназванный кремлевский чиновник заявил РБК, что действующих депутатов, которые пользуются доверием избирателей, «гарантированно поддержат» на выборах.
Ранее источники РБК в Кремле назвали минимальной планкой для «Единой России» получение 250 мандатов. При этом цель получить конституционное большинство в 300 голосов плюс один голос «никто не отменял».
Как писал «Рамблер», выборы в Госдуму запланированы на осень 2021 года.
В начале года стало известно, что парламентская «Справедливая Россия» ведет переговоры об объединении с партией «За правду» Захара Прилепина и «Патриотами России» Геннадия Семигина.